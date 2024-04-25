お笑いコンビ・ラランドのサーヤが、２５日までに更新されたテレビプロデューサー・佐久間宣行氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「佐久間宣行のＮＯＢＲＯＣＫＴＶ」に登場。「いろんな意味で引いちゃった芸能人」を発表した。サーヤは「Ｊ３で頑張ってない人。どのグラドルのエピソードからも出てくるＪ３」と指摘した。佐久間氏も「グラビアアイドルに『エロいＤＭを送ってくる芸能人誰ですか』って言うと『芸能人っていうかス