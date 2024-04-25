人材サービス会社のアデコ（東京都千代田区）は24日、全国の小中学生を対象にした「将来就きたい職業」の調査結果を発表した。調査は2014年から毎年実施し、サッカー選手やパティシエなどが人気を集めてきたが、男子中学生の1位に初めて「エンジニア、プログラマー」が選ばれた。担当者は「学校のプログラミング教育が背景にあるのでは」と推測している。新小1の「将来の夢」トップ10は？欄外になったあの職業も調査は3月15