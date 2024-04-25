Liz Lee[北京 ２５日 ロイター] - 中国外務省は、同国の経済指標と国防費に疑念を示したアキリーノ米インド太平洋軍司令官の発言に反発した。アキリーノ司令官は２３日、中国経済が「失敗」しつつあるにもかかわらず、国防費が拡大していることは懸念されると表明。不動産部門の混乱による打撃を受けており、公式の中国成長率は「現実的ではない」と語った。ロイターがコメントを求めたところ、同省は「公表している中国の経済