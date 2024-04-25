若者たちの怒り中国では、若者の失業率が高止まりしており、就職難が際立っている。前編「いま中国で「無差別殺傷事件」が続発している！「暴走車が人をはねる」「幼稚園や学校を襲撃する」…習近平「報復社会」の最悪な未来」でもお伝えしたように、中国では今、暴走車が市民をはねる事件が相次いでいる。日本で起きた「秋葉原通り魔殺人事件」（7人が死亡）を彷彿とさせるような事件ばかりで、多数の人を標的にした襲撃事件は「