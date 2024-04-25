米航空機大手ボーイングが24日発表した今年1〜3月期決算は、純損益が3.55億ドル（約550億円）の赤字だった。赤字は7四半期連続。1月にアラスカ航空の小型機「737MAX」の胴体に飛行中「穴」があいた。この事故の影響で、出荷数が大幅に減少したことが響いた。ボーイングの安全管理への不信が業績悪化を招く状況が続いている。売上高は前年同期比8%減の165億ドル（約2兆5600億円）。事故の影響で、商用機の出荷数が同3割以上減っ