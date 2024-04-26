今日26日は、北・東日本を中心に広く黄砂が飛ぶ見込みです。北日本では明日27日も飛来する可能性があり、洗濯物や車に付着する恐れがあります。また、今日は各地で気温も高いため、暑さと黄砂に注意です。北日本に濃い黄砂気象衛星ではっきり今日26日は、北・東日本を中心に広く黄砂が飛ぶ見込みです。北日本では明日27日にかけても黄砂が残る所があり、注意が必要です。今朝の気象衛星ひまわりを見ると、北日本には濃い黄砂とみ