全羅北道金堤市（チョルラブクト・キムジェシ）の家庭で飼っていたコブラが脱出したという主張について、警察が「現在まで受け付けられた通報はない」と明らかにした。２４日、全北警察庁は「金堤市堯村洞（ヨチョンドン）のコブラ脱出についてネット上広がっている」として「全北警察庁と全北消防本部を通じて受け付けられた通報はないことを知らせる」と公示した。これに先立って、２３日、中古取引プラットフォームである「タン