家電量販店大手ヤマダ電機を運営するヤマダホールディングスが、韓国・現代自動車のEV＝電気自動車の取り扱いを今月から始めることがわかった。ヤマダホールディングス傘下の住宅メーカー、ヤマダホームズは、太陽光パネルで発電し、EVを蓄電池として活用することにより、電力の自給自足が可能な「YAMADAスマートハウス」を展開しているが、住宅と一緒に購入できる車両に現代自動車のEVを追加する。人口減少に伴い家電市場での成長