◆サッカー男子パリ五輪アジア最終予選兼Ｕ―２３アジア杯▽準々決勝＝延長戦１５分ハーフ＝日本４―２カタール（２５日・ドーハ）１次リーグを２位通過した日本は、準々決勝で開催国のカタールと対戦し、延長戦までもつれる１２０分の死闘を制して８大会連続の五輪出場に王手をかけた。延長前半１１分、ＭＦ藤田譲瑠チマ（シントトロイデン）の縦パスを受けたＭＦ荒木遼太郎（ＦＣ東京）がペナルティーエリア内右へパスを