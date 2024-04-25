韓国発の自然派コスメブランド「INNISFREE（イニスフリー）」から、サンリオの人気キャラクター『クロミ』とコラボした、限定デザインのパウダーアイテムが登場。5月17日（金）より、日本国内各店舗／公式オンラインストア／楽天市場店／一部のドラッグストア／バラエティショップにて、数量限定で販売されます。“INNISFREE×クロミ”の限定パケがかわいすぎ！黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイントの、サンリオの人気キ