SUVとセダン それぞれ2台を公開！日産は2024年4月25日、中国・北京で開催されている「北京国際モーターショー2024」において、4台のコンセプトモデルを世界初公開しました。また、2026年までに5車種のNEV（新エネルギー車）を中国に投入すると発表しています。日産がセダン2台とSUV 2台を世界初公開日産は2024年3月25日に発表した経営企画「The Arc」において、2026年度までに各市場で投入する新型車の概要について明らか