4月中旬、兵庫県南部に氷の粒が降る「（ひょう）」が降り注ぎました。愛車レガシィが大粒の氷に打たれた風雅氏（@asterfate1107）さんは「レガシィ終わったわ」とボコボコになった車をX（旧Twitter）に投稿しました。【写真】「全損クラス」と判定されたボコボコのレガシィ満開の桜に映える純白のレガシィを手入れしてきた風雅氏さんに、当時の様子や被害状況について聞きました。風雅氏さんは4月16日午後8時ごろ、兵庫県南部の