お笑いコンビ「ウエストランド」井口浩之（40）が25日までに自身のインスタグラムを更新。相方・河本太（40）が今月20日にタクシー運転手とトラブルを起こしたことを受け、「お騒がせしておりますが僕は元気です」とつづった。井口は24日夜にストーリーズを更新し、真っ黒な背景にレインコート姿でガッツポーズをする自身の画像を投稿。「本日は早朝から1日ロケでした！」と報告し、「お騒がせしておりますが僕は元気です！」