ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が2024年4月24日（日本時間4月25日）のワシントン・ナショナルズ戦の第1打席で放った二塁打は、打球速度115.6マイル（約186キロ）だった。これにより、大谷選手は2015年にドジャースで打球速度を計測する「スタットキャスト」が導入されて以降の打球速度で、ベスト3を独占したという。今シーズンだけでもベスト10のうち9つが大谷選手の打球大谷選手のこの記録に注目したのは、MLB公式のサラ