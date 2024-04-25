家族のために、家を片づけたい！」そう決意して、ものを捨て続けた結果……かえって家族間の空気が悪くなってしまった経験があると、『イツカを手放してイマを身軽に生きる方法』（エムディエヌコーポレーション）の著者で整理収納アドバイザーのみや氏はいいます。「家族で暮らす家」を片づける際に大切なポイントを、筆者の実体験をとおしてみていきましょう。片づけのきっかけは、「とにかく変わりたかった」から子3人の育児