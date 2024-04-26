◆サッカー男子パリ五輪アジア最終予選兼Ｕ―２３アジア杯▽準々決勝＝延長戦１５分ハーフ＝日本４―２カタール（２５日・ドーハ）１次リーグを２位通過した日本は、準々決勝で開催国のカタールと対戦し、延長戦までもつれる１２０分の死闘を制して８大会連続の五輪出場に王手をかけた。負ければ３２年ぶりに五輪出場を逃す重要な一戦。日本の大岩剛監督も興奮したのか、延長後半１０分、イエローカードを受けた。試合後、