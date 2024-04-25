コスモ石油四日市製油所（三重県四日市市）によると、25日午後4時ごろ、四日市市霞（かすみ）1丁目の四日市霞発電所で、ボイラー内部を清掃中だった協力会社の男性作業員2人が転落する事故があった。2人は心肺停止の状態で、市内の病院へ救急搬送されたという。県警四日市北署が事故の状況などを調べている。