制服がイケメン度をアップする職業としてパイロット、警察官、消防士などがよく挙げられるが、このほど南アフリカでイケメンすぎる警察官の制服姿がSNSに投稿され、ネット上でセンセーションを巻き起こした。南アフリカのニュースメディア『TimesLIVE』『South African』などが伝えている。【この記事の他の写真を見る】多くの女性を虜にしたのは、早朝にジムで身体を鍛えた後、制服に着替えて出勤する前の警察官のセルフィーだ。4