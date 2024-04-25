読解力を高める3冊をご紹介します（写真： metamorworks / PIXTA）ゴールデンウィークに、本を読んで勉強しよう・教養を深めようと考えている人も多いのではないでしょうか。連休読書に最適な期間ですから、ぜひ多くの本を読んでもらいたいと思います。しかし、読書というのはなかなか難しい行為です。「ちゃんと読んでいるのに、理解できない」「読んだはずなのに、後から振り返ると、あんまり頭に入っていなかったことに気付い