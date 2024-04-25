小林製薬は２５日、紅麹（べにこうじ）配合サプリメントで健康被害が広がっている問題を受け、サプリを摂取して医療機関を受診した人に医療費などを支払うと発表した。同社ホームページで明らかにした。対象は「紅麹コレステヘルプ」、「ナイシヘルプ＋コレステロール」、「ナットウキナーゼさらさら粒ＧＯＬＤ」の３製品の摂取者。昨年７月以降に購入し、腎疾患などの症状が出た場合、診断書などを点検した上で、治療にかかっ