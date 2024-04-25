韓国最大の芸能事務所HYBEから告発された傘下レーベルADORのミン・ヒジン代表が2日間の沈黙を破り、電撃的に記者会見場を開いた。【写真】渦中のNewJeans・ミンジ、イベント参加も笑顔なし“NewJeansの母親”と呼ばれる彼女は4月25日15時、ソウル江南（カンナム）区の韓国カンファレンスセンターで緊急記者会見を開き、様々な疑惑と関連した立場を明らかにした。すっぴんで帽子を深くかぶったカジュアルな姿で登場したミン・ヒジン