栃木県那須町の河川敷で夫婦の焼損した遺体が見つかった事件で、死体損壊容疑で逮捕された男が「大金を受け取って引き受けた」と供述していることが捜査関係者への取材で分かった。男は「遺体の処理を頼まれた」と話しており、警視庁と栃木県警の捜査本部は報酬目的だった可能性もあるとみて調べている。【写真】「パパ」と慕われた被害者多額の現金持ち巡回も建設業の平山綾拳（りょうけん）容疑者（25）=埼玉県越谷市=は会