センサーに指紋や手のひらの静脈をかざして読み取る生体認証技術。それを悪用して銀行から金を引き出そうと母親を殺害し、片手を切り落とした男が今月20日、逮捕された。ブラジルのニュースメディア『G1』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】ブラジル北東部バイーア州サルヴァドールで20日、サンドラ・マリア・ドス・サントス・カルバーロさん（Sandra Maria dos Santos Carvalho、58）が自宅裏庭で死亡しているのが発見さ