1950年代のアメリカを代表する女優、マリリン・モンロー。その美しさから、永遠のセックスシンボルと呼ばれ、没後55年になる今もなお、世界中で愛され続けています。 そんな彼女が残したことばの多くには、「女」として生まれてきたことへの喜びがあふ … "女性であることに誇りを！マリリン・モンローが残した希望あふれる言葉" の続きを読む