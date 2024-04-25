プチプラとは思えないデザイン性の高いアイテムが多数揃う、通販サイト「GRL（グレイル）」。今季も、高見え抜群でトレンドを押さえたアイテムが勢揃いしています！早速、この春着たい激かわトップスを紹介していきます♡チュールシャーリングブラウス出典:@i_am_gum / Instagramまず初めにご紹介するのは「チュールシャーリングブラウス」（税込1899円）。上品な透け感が大人っぽい雰囲気を演出するチュールブラウスです。カ