不動産不況が続く中国で、日本式の間取りを取り入れた住宅が注目されている。中国で活躍する日本人の建築家を取材すると、中国人のライフスタイルの変化が関係していることが分かった。【画像】玄関・廊下・収納…中国式と日本式、間取りの違い人気の理由は「プライバシー確保」■不動産市場の低迷「中国式」との違いは中国では不動産大手「恒大集団」、開発大手「碧桂園」が巨額の債務超過に陥るなど、不動産市場の低迷が