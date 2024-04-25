ビートルズのメンバー、ジョン・レノンが１９６０年代に使っていたギターが最近英国で発見され、来月オークションにかけられる。２３日（現地時間）、ロイターはジョン・レノンが使用した１２弦ギターがある住宅の屋根裏から家主によって発見されたと報じた。このギターは１９６５年に発売されたアルバム『ヘルプ！』の録音に使われた楽器だ。ジョン・レノンが同時代に活動していたポップデュオ「ピーター＆ゴードン」のゴードン・