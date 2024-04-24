猫用おやつ「ＣＩＡＯちゅ〜る」でおなじみ「いなば食品」（静岡市）が?ボロ家ハラスメント?で大炎上している。一連のトラブルは今月１１日の文春オンラインで発覚。本社のある静岡県内で勤務する予定だった一般職の女性１９人のうち少なくとも１７人が入社を辞退した。新入社員は「新しい社員寮が完成している」と聞いていたのに、社宅として案内されたのは雨漏りするようなボロい一軒家ばかり。給与も募集要項より約３万円