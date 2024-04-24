KAT-TUN亀梨和也さんが2024年4月23日、インスタグラムのストーリーズで、Xで話題になっている「玄関にでっかい亀梨居る」とのポストに反応した。「かめむしって打ったつもりなのに...」事の発端は、22日にXの一般ユーザーが投稿した「あほんとむりむり玄関にでっかい亀梨居るやだほんとむり！！！この時期にもいるの？」というポスト。この投稿者は5時間後、「盛大に誤字った。かめむしって打ったつもりなのに...」と誤りに気付