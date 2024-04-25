[ロンドン ２４日 ロイター] - ロシア経済発展省が経済の最も悲観的な場合を想定したストレスシナリオによると、２０２５年の国内総生産（ＧＤＰ）と実質所得のそれぞれの成長がほぼ停止すると試算されている。その場合、通貨ルーブルは現在の１ドル＝約９３ルーブルから１０７ルーブル程度に下落するという。ロイターが入手した文書で分かった。レシェトニコフ経済発展相が２３日発表した最も楽観的な基本シナリオでは２４年