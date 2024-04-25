フランス・パリで有数の観光名所となっている「ムーランルージュ」の巨大な風車の羽根が、25日、地面に落下しました。パリ、モンマルトルにある観光名所の「ムーランルージュ」。シンボルである巨大な風車の羽根がなくなっています。ロイター通信によりますと25日未明に羽根がまるごと建物から落下しました。羽根は折れ曲がって大きく破損しましたが、落下したとみられる時間にはショーは行われておらず、ケガ人はいませんでした。