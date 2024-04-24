LINEで失敗しないためには、どこに気をつけるべきか。YouTubeチャンネル「魅力の大学」を運営する恋愛屋ジュンさんは「LINEには『業務連絡』と『コミュニケーション』という2種類の使い方がある。これを混同すると、相手に嫌悪感を与えてしまいやすい」という――。※本稿は、恋愛屋ジュン『恋愛の大学』（飛鳥新社）の一部を再編集したものです。■「交際前」と「交際後」でLINEの使い方は変わる私はこれまで、恋愛講師として延べ