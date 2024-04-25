友達に嫌われたと思い込んでパニックになる息子【漫画を読む】突然パニックになってしまう息子だが…!?河野りぬ(@job_rinu)さんはSNSやブログを中心に子育てなどのエッセイ漫画を公開している。2024年4月現在も投稿されている「息子の新たな凹凸の話」は、息子がASDやADHDなどの発達障害を発症し、小学校入学を目前に療育をしていくというエピソードだ。本作を描くようになったきっかけや裏話などについて、河野りぬ(@job_rinu)さ