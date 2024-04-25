筆者の友人A子は、結婚6年目の共働き夫婦。しばらくレスで、夫婦の会話も激減していたため、A子から離婚を切り出しました。しかし、A子の旦那さんから衝撃の言葉が返ってきて……！？ 今回は、身勝手なA子の旦那さんのエピソードをご紹介します。 仕事から帰ってきても車から出て来ない？ 夫の謎行動 驚くことに、A子の旦那さんは会社の後輩と浮気をしていたことが発覚。「バレないように車の中で連絡をとっ