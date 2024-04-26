その気はなかったのに、相手のことを「好きかも」と思ってしまったことはありませんか？好みのタイプの人に話しかけられただけでときめいたり、運命を感じたりすることもあるかもしれません。ここではそんな「ときめき」を返してほしいと思うほどのクソ男と出会ったエピソードを紹介します。ナンパをされたと思ったら…「友達と歩いていたら2人の男性にナンパされたんです。どちらもイケメンだったからうれしくて、私は自分のこ