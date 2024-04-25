実力派俳優起用も…フジドラマに厳しい指摘「ストーリーがひどい」Smart FLASH

実力派俳優起用も…フジドラマに厳しい指摘「ストーリーがひどい」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ドラマ「Re：リベンジ」の視聴率が危険水域だとFLASHが伝えた
  • 赤楚衛二錦戸亮の起用で放送前から注目を集めていた、と芸能記者
  • しかし、ネットで「ストーリーがひどい」など厳しい指摘が相次いでいる
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