人生を楽しく過ごすためには、何が必要なのか。一橋大学名誉教授の野口悠紀雄さんは「私の場合、定年退職のタイミングで高校の同窓会が増えた。シニア世代こそ学生時代の友人と関わることが大切だが、集まりでは避けたほうがいい『2つの話題』がある」という――。※本稿は、野口悠紀雄『83歳、いま何より勉強が楽しい』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Hispanolistic※写真はイメージです - 写