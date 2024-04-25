日本版ライドシェアが今春、4月8日から東京を皮切りに運行を開始した。最初に断っておくと、ここでいうライドシェアは都市部のタクシー不足を補うためのものであり、一般ドライバーが普通免許（普通自動車第一種免許）のまま自家用車を使い、タクシーが不足している地域で曜日や時間帯を限り、有償で人を運ぶことができる仕組みを指している。安全管理や万が一の事故の補償は既存のタクシー会社が管理運営すること。街中で挙手