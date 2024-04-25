結婚すると、パートナーの家族との関係もより親密になるもの。義実家に行く回数や宿泊する回数も増えることになります。そんななかで義理実家ならではの不思議なことに遭遇することも。今回は思わず「これが普通なの？」と頭の中が疑問だらけになってしまった、義実家ならではの行動に驚かされた話をご紹介します。家の鍵をかけないのが当たり前「義実家では家族みんなが外出するときや夜なのに、家に鍵をかける習慣がありません。