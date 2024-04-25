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カタール戦解説が佐藤寿人氏から急きょ水沼貴史氏に変更 不倫報道影響か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 25日にDAZNで放送されるサッカーU-23アジア杯準々決勝・カタール戦
  • 解説者が元日本代表の佐藤寿人氏から急きょ、水沼貴史氏に変更された
  • 佐藤氏をめぐっては同日、年下セラピストとの不倫疑惑が報じられている
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