TポイントがVポイントと統合し、日本最大級のポイントサービスがスタートしました。「新Vポイント」の特徴や、貯まったポイントの上手な活用法を「ポイ探」代表取締役の菊地崇仁氏に聞きます。【写真を見る】ポイントは「運用」で増やす！？『新Vポイント』で過熱する“ポイ活”のコツをプロに聞く【ひるおび】「新Vポイント」始動でポイ活競争激化4月22日、三井住友カードが提供する「Vポイント」とTSUTAYAなどで使える「Tポイ