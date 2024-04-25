ロサンゼルス・ドジャース大谷翔平が4月25日（日本時間）、ワシントン・ナショナルズパークで行われたナショナルズ戦に「2番・DH」で出場。3安打2打点の活躍でチームの勝利に貢献した。【写真】「しまむらで買った？」大谷妻・真美子さんの素敵すぎる素朴ファッション試合前にはおよそ15分間にわたって現地、そして日本メディアの囲み取材に応対。前日に放った6号ホームランを含めたプレーから、水原一平元通訳が引き起こし