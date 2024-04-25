コンビニチェーンのファミリーマートは、2024年4月22日から日用品の一部商品価格を見直し、「安さへのこだわり 挑戦価格」として値下げ商品を拡大して販売しています。日用品各種が嬉しい値下げ対象に昨今では原材料高騰や物流コストの上昇を受けて、さまざまな商品の値上げが続いています。そんな中、ファミリーマートでは2022年から日用品の価格を一部値下げしたところ、大きな反響がありました。そして今回、過去最大となる40ア