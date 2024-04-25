大谷は両リーグトップの打率.371、ブルワーズのコントレラスが3位につけるドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地で行われたナショナルズ戦で6打数3安打2打点をマーク。両リーグトップの打率を.371まで伸ばした。2位は同.365の同僚のムーキー・ベッツ内野手だが、3位には“快挙”を狙う伏兵が浮上。ブルワーズのウィリアム・コントレラス捕手がジワジワとにじみ寄っている。26歳のコントレラスは同日のパイレー