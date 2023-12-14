和牛が解散
『和牛が解散』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2025年3月18日
2024年4月1日
2024年1月21日
2023年12月24日
2023年12月23日
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見取り図「和牛解散」の内幕に憤り「こんな悲しい結末ありますか」
週刊誌報道によって、和牛の解散発表が前倒しになったことなどに言及
オリコンニュース
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和牛、解散後の活動について言及 川西賢志郎は漫才「やめる」
川西賢志郎は「断言できないけど」と話しつつ、漫才をするかについて言及
デイリースポーツ
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「和牛」の解散、今田耕司が感じていた異変「水田の台詞少ないと」
解散発表前の11月の舞台では、水田信二がほとんど喋っていなかったと回想
東スポWEB
2023年12月19日
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ミルクボーイ内海 涙ながらに和牛解散語る「ライバルで居てくれるから…」
「ライバルで居てくれるから、自分らの立ち位置も分かる」とコメント
スポニチアネックス
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和牛・水田信二がスーマラ武智に語った解散理由「コンビ関係が壊れた」
武智は、解散報道が出る1時間前に水田信二から電話で連絡をもらったという
東スポWEB
2023年12月17日
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有吉弘行、解散発表の和牛にエール「再結成しても全然大丈夫だから…」
「再結成しても全然大丈夫だから、ちょっと休んでって感じ」と言及
スポニチアネックス
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和牛解散で「5億くらい失った」吉本先輩・トミーズが言及 発表前日の様子も
発表前日に一緒だったが、重大な決断をしたそぶりはなかったという
デイリースポーツ
2023年12月16日
2023年12月15日
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中川家が和牛解散に言及「僕ら80回以上遅刻してる」「許してほしい」
中川家・剛は15日のラジオで「僕らなんて」「80回以上遅刻してます」と言及
日刊スポーツ
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和牛解散、川西が語っていた水田が「変わっちゃった」と感じた瞬間
2019年の番組では相方・水田信二の変化に言及していた、と芸能ライター
Smart FLASH
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和牛が解散へ 関係修復したNON STYLEとの違いは不祥事内容とコンビの関係性
両者の大きな違いは、不祥事の内容とコンビの関係性だと思うとお笑い関係者
日刊ゲンダイDIGITAL