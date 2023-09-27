韓国女性DJのセクハラ被害
『韓国女性DJのセクハラ被害』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年8月25日
2024年3月21日
2024年2月24日
2023年11月4日
2023年11月3日
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DJ SODAの性暴力被害、和解が成立 フェス主催会社の声明に違和感
フェス主催会社の声明では、警備体制の改善方針などは言及されず
女性自身
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DJ SODAが胸を触られるなどの被害 和解成立で告発を取り下げ
イベント主催会社は3日、観客3人の告発を取り下げたと明らかにした
共同通信
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DJ SODAのセクハラ被害、金銭賠償なしで和解 フェス主催者ら告発取り下げ
主催者が11月3日にXで、DJ SODAのセクハラ被害に関して報告した
オリコンニュース
2023年10月26日
2023年10月1日
2023年9月28日
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DJ SODAの韓国番組での発言をめぐり疑問の声「話盛ってない？」
26日の韓国の番組で「服の中まで手が入ってきた」と語ったという
デイリースポーツ
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DJ SODA 韓国国内では実は違う顔？涙で「動物園の猿の気分」告白
韓国番組で「動物園の猿になったような気分」と涙で被害を語ったそう
FRIDAYデジタル
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DJ SODA、突如として日本語で不満爆発 自身への批判コメントに反応か
その後も日本を訪れたが、28日に突如として日本語で不満を爆発させた
女性自身
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DJ SODAが批判に日本語で苦言「被害者らしくないことに腹が立つの？」
28日にSNSを更新し、自身への批判に対して日本語で苦言を呈した
スポニチアネックス