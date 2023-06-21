風間公親−教場0−

フジテレビ系月9ドラマ。木村拓哉主演の「教場シリーズ」の連続ドラマ版。赤楚衛二、新垣結衣、北村匠海、白石麻衣、染谷将太らが出演。

2026年3月1日

2026年2月20日

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2023年6月21日