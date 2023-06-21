フジテレビ系月9ドラマ。木村拓哉主演の「教場シリーズ」の連続ドラマ版。赤楚衛二、新垣結衣、北村匠海、白石麻衣、染谷将太らが出演。
風間公親役の木村は、自らマイクランナーを買って出て客席へ
オリコンニュース
新たな生徒たちの配役が特に注目で、これまでとは異なる緊張感を生むと指摘
livedoor ECHOES
木村の「白髪姿」からは、老いではなく威厳が感じられると説明
女子SPA！
第1位は2023年7月放送の「真夏のシンデレラ」で95票だった
Smart FLASH
週刊女性PRIME
30年ぶりに共演した際、木村が「すごく大御所みたいになってて…」と筒井
女性自身
女優業の転機となったのはゲスト出演したドラマ「教場0」だと筆者
文春オンライン
「約8年ぶりの女優復帰」などと話題になっていると、ゲンダイが報じた
日刊ゲンダイDIGITAL
「期待はずれだった」作品の1位だったのは、「真夏のシンデレラ」
一部で報じられた収録延期を認め、「スポンサーの関係ではない」と断言
日刊スポーツ
来年放送予定の新作が、性加害問題により年内の撮影が白紙になったそう
第1話から第11話までの総集編に、伊上幸葉の回顧シーンが加えられた
All About
元毎日放送プロデューサーがJ-CASTニュースの取材に応じ、見解を述べた
J-CASTニュース
最後のセリフから、続編を期待する声が相次いでいるという