俳優の木村拓哉さんが主演を務める「風間公親―教場0―」（フジテレビ系）が2023年6月19日に最終回を迎えた。最後のセリフから続編を期待する声が相次いでいる。不穏な終わり方が話題に最終回では、俳優の北大路欣也さん演じる盲目の教授・清家総一郎が、義理の息子を殺害するという事件が発生。使われた凶器が千枚通しだったため、警察は当初、十崎波瑠（森山未來さん）の犯行を疑う。十崎とは、風間公親（木村さん）と遠野章宏（