俳優の木村拓哉さんが主演を務める「風間公親―教場0―」（フジテレビ系）が2023年6月19日に最終回を迎えた。最後のセリフから続編を期待する声が相次いでいる。不穏な終わり方が話題に最終回では、俳優の北大路欣也さん演じる盲目の教授・清家総一郎が、義理の息子を殺害するという事件が発生。使われた凶器が千枚通しだったため、警察は当初、十崎波瑠（森山未來さん）の犯行を疑う。十崎とは、風間公親（木村さん）と遠野章宏（
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ナルト好き学生に陛下「私は…」
- 2. 痔の手術受けた10代男性が死亡
- 3. ゴーン氏 日産に10億ドル超請求
- 4. 鳥羽氏のYouTube動画に厳しい声
- 5. 広末のラブレター どこから流出?
- 6. 元バレー女子選手 不倫で略奪婚?
- 7. 月550円も ドコモが新プラン発表
- 8. グレタさん 妨害行為で一時拘束?
- 9. 殺虫成分使わず蚊を駆除 新技術
- 10. 横須賀市長が女性蔑視? 発言釈明
- 1. ナルト好き学生に陛下「私は…」
- 2. 痔の手術受けた10代男性が死亡
- 3. 性的暴行か タイで拘束の男逮捕
- 4. 水着パレードに指摘 主催者反論
- 5. 天国で再婚したい 91歳夫を逮捕
- 6. わいせつ 元自衛官3人無罪主張へ
- 7. 身に覚えない理由での解雇相次ぐ
- 8. カルガモ走行検挙 2000万超徴収?
- 9. 49歳派遣男性 実家出るのは無謀
- 10. 32歳実家暮らし 男性関係の実態
- 1. 横須賀市長が女性蔑視? 発言釈明
- 2. LGBT法採決で退席 自民3人を処分
- 3. 元Jr.男性「反抗できなかった」
- 4. 歩道で自転車ベル 鳴らすの違反?
- 5. 通行料4万円の道 17年ぶりに開通
- 6. マイナ運用 共産幹部が停止提言
- 7. マイナ「総点検本部」新設へ…トップは…
- 8. 河村元官房長官の長男、維新から出馬で…
- 9. 慰安婦「強制連行」なし 完全な公式明…
- 10. 自民がジビエ試食会 石破氏「おいしい…
- 1. ゴーン氏 日産に10億ドル超請求
- 2. グレタさん 妨害行為で一時拘束?
- 3. 不明の韓女性 日本で遺体で発見
- 4. 不明の潜水艦 大富豪らが乗船か
- 5. 難問出すな 入試巡り韓国で議論
- 6. インド北東部、気温45度上回る
- 7. 拷問殺害? 中国人容疑者の言い分
- 8. 韓アイドル界で活動休止続出の訳
- 9. 45歳米歌手 ステージで倒れ死亡
- 10. 【解説】韓国で“塩騒動”…原発処理水…
- 1. 月550円も ドコモが新プラン発表
- 2. 殺虫成分使わず蚊を駆除 新技術
- 3. 批判殺到の猫サブスク会社解散へ
- 4. 雪国まいたけ「代替肉」開発成功
- 5. トーマスのキャンディ 生産終了
- 6. 「高い」中古戦闘機の価格に批判
- 7. 「老害」上司が使いがちなひと言
- 8. 「ネコポス」廃止 切実な事情
- 9. 他社カード停止方針、延期検討 ペイペ…
- 10. PayPay他社クレカ停止の延期検討
- 1. 交際前にスナックに行くべき理由
- 2. 1個14円の超低価格スマートフォン用ア…
- 3. 「Google Pixel Tablet」レビュー 充…
- 4. 形状に変化? PC売れ筋のトレンド
- 5. 「どでかネタ」はま寿司が第2弾
- 6. JALを偽るフィッシング確認、注意を
- 7. ソニー WF-1000XM5が6月23日までに発…
- 8. Win10の裏技 GodModeの使い方
- 9. Apple WatchがAmazonで10%オフ
- 10. iPhone SE（第4世代）が2024年に発売さ…
- 1. 大谷「12冠」に101億円右腕驚き
- 2. 「急にボールが来た」発言の真相
- 3. イチロー氏の記録に再評価の声
- 4. 三笘のゴールにネット「えぐい」
- 5. 三笘薫の「ハートマーク」が話題
- 6. 加藤失格 海外メディアが疑義
- 7. ペルー戦 日本代表が4−1で勝利
- 8. 高城れに 夫の中日移籍を報告
- 9. ペルーサポ大挙 SNSで驚きの声
- 10. ゴルフ全米OPでの「珍打」が話題
- 1. 鳥羽氏のYouTube動画に厳しい声
- 2. 広末のラブレター どこから流出?
- 3. 元バレー女子選手 不倫で略奪婚?
- 4. 朝ドラで主演してほしい女優1位
- 5. 「Nintendo Direct」（ニンダイ）あす2…
- 6. 明日花キララ11年前と今を顔比較
- 7. タトゥー除去「ない方が良い」
- 8. 雛形あきこ 40代の悩みを吐露
- 9. 『キボウノチカラ〜オトナプリキュア′…
- 10. 伊藤英明が海外で受けた「洗礼」
- 1. ハーゲン限定新作 苺&ミルク登場
- 2. 春ドラマ 度肝抜かれた女優の名
- 3. 結婚後もW不倫…女友達の末路
- 4. ダイソー ガチで使える優秀家電
- 5. 100均だけでドレス 仕上がり話題
- 6. 結婚後すぐレス…31歳妻の悩み
- 7. ドミノ「2枚無料」期間限定復活
- 8. ロイホ 新ランチメニュー展開へ
- 9. 結婚資金を使い込み…夫に落胆
- 10. 今っぽい「40代の黒Tコーデ」4選