大谷翔平のエンゼルス移籍
『大谷翔平のエンゼルス移籍』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年6月10日
2018年5月6日
2018年4月24日
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日本ハム時代も…大谷翔平、マメのアクシデントは打棒爆発の予兆か
日本ハム時代にも数回あったが、その間は打者として好成績を残していたそう
デイリースポーツ
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大谷翔平の効果は絶大？エンゼルスの観客動員数がヤンキースを凌駕
ホーム試合の総入場者数と1試合平均入場者数でア・リーグ首位
フルカウント
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大谷翔平 初の4番出場が発表されても「いたずら好き」の姿
スポーツ紙の記者に対し、球団スタッフを使っていたずらをしたそう
スポニチアネックス
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大谷翔平に最強2番の可能性？担当記者が探る今後の起用法
「最強打者」を置くのがトレンドとなっている2番起用の可能性もあるそう
スポーツ報知
2018年4月21日
2018年4月14日
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大谷翔平に米メディアが今季序盤「最大の勝者」と格付け
すでに18奪三振を記録し、3本塁打の大谷は勝ち組の筆頭として登場
フルカウント
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大谷翔平の「お辞儀シーン」に米注目「オオタニの国の文化」
MLB GIFS公式Twitterが公開したのは、同僚と深々とお辞儀を交わすシーン
THE ANSWER
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大谷翔平 6歳少年にバットあげた「悲しそうな顔だったので」
6歳の少年が「バットをください」とおねだりすると、大谷は1本プレゼント
スポニチアネックス
2018年4月7日
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大谷翔平が3試合連続となる本塁打 同僚はお辞儀で祝福
ダイヤモンドを一周し、ベンチへと戻った大谷は同僚とハイタッチ
スポニチアネックス
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大谷翔平が「8番・DH」で野手3戦連続スタメン 3戦連発なるか
現在、2試合連続で本塁打＆マルチ安打を放っている大谷翔平は「8番・DH」
フルカウント
2018年4月6日
2018年3月31日
2018年3月30日
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大谷翔平の野手デビューは1安打 指揮官は打撃の内容評価
延長11回の末に5−6とサヨナラ負けだったが、ソーシア監督は内容を評価した
フルカウント
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大谷翔平 打撃練習ではヤジを飛ばしていた敵地ファンもため息
試合前の打撃練習では、31スイングで3連発を含む11本の柵越え
デイリースポーツ