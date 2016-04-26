バンデンハーク

ヘンリカス・ニコラス・バン・デン・ハークは、福岡ソフトバンクホークスに所属するプロ野球選手。日本での登録名はバンデンハーク。オランダ・北ブラバント州アイントホーフェン出身、1985年5月22日生まれ。

2025年11月30日

2025年6月30日

2022年4月22日

2018年3月3日

2017年8月3日

2017年3月12日

2017年2月12日

2017年2月9日

2016年10月11日

2016年6月24日

2016年6月21日

2016年6月15日

2016年6月8日

2016年5月11日

2016年4月27日

2016年4月26日