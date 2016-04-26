ヘンリカス・ニコラス・バン・デン・ハークは、福岡ソフトバンクホークスに所属するプロ野球選手。日本での登録名はバンデンハーク。オランダ・北ブラバント州アイントホーフェン出身、1985年5月22日生まれ。
ココカラネクスト
2人は在籍5年間で43勝をあげ、先発投手陣の中心として活躍した
フルカウント
BASEBALL KING
先発のバンデンハークが3回2/3でマウンドを降りるまで、計8三振を奪われた
デイリースポーツ
バンデンハークは8回1失点で、先発投手の手本となるような快投
スポーツ報知
2016年5月の日本ハム戦で敗れるまで14連勝を記録したバンデンハークが先発
1位はソフトバンクのサファテと西武のメヒアで、5億円
大谷翔平の離脱にも「強いチームであることに変わりはない」と指摘
東スポWEB
和田毅が登板回避となり、初戦に武田翔太、2戦目に中田賢一を配置する
契約が16年で満了することもあり、争奪戦になる前に先手を打った形となる
日刊ゲンダイDIGITAL
バンデンハークは「感謝の気持ちでいっぱいです」などとコメント
「特定の部位ではなく、体全体の疲労が抜けきれない」と球団関係者が説明
スポニチアネックス
ソフトバンクの3人は、負け数が少なく試合をしっかりと作っている投手陣
デビュー戦からの連勝記録を「14」に伸ばし、日本新記録を打ち立てた
抜群の安定感こそ、勝利を重ねることができる最大の要因と筆者は指摘
堀内恒夫氏以来、50年ぶりとなるデビュー戦からの13連勝を記録した